«Горит творческим огнем»: Никита Джигурда восхитился талантом Михаила Шуфутинского

13 апреля знаменитый певец Михаил Шуфутинский отмечает свой день рождения. Звезде шансона исполнилось 73 года. Никита Джигурда публично поздравил коллегу по шоу-бизнеса с его прекрасной датой и очень лестно отозвался о человеческих качествах и таланте Михаила Захаровича.

«Михаил Шуфутинский это классик шансона и суперталантливый артист, а главное, что все это гармонично сочетается с колоссальной человечностью, тактом и отрытым сердцем», — отметил Никита Джигурда.

Он добавил, что Михаил Шуфутинский – один из немногих знаменитых людей, которые по-настоящему интересны молодому поколению. Себя, кстати, Никита Джигурда считает такой же, умеющей заинтересовать юных, личностью.

Актер также сделал акцент на полном отсутствии у Михаила Шуфутинского признаков звездной болезни, что говорит об очень многом.

«Там [в США] столько людей его любят, что он им как родной. Это умение быть родным для многих, но при этом не болеть звездной болезнью — дорого стоит. Это все сочетается и горит творческим огнем!» — цитирует Никиту Джигурду ФАН.

Смотрите также