«Вспоминаю с теплом»: Елена Исинбаева высказалась о знакомстве с Ольгой Бузовой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева решила вспомнить о событиях минувшей зимы, когда она принимала участие в новом сезоне популярного проекта Первого канала «Ледниковый период». Спортсменка, напомним, была членом судейской коллегии шоу, в котором на лед выходят пары, состоящие из профессиональных фигуристов и звезд шоу-бизнеса.

Одной из участниц проекта была поющая телеведущая Ольга Бузова. И именно там две звезды – спорта и шоу-бизнеса познакомились. Елена Исинбаева призналась в Instagram, что с теплом вспоминает о моментах общения с Ольгой Бузовой и прославленной фигуристкой Алиной Загитовой. Королева шеста поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена в компании Ольги и Алины. Все три красавицы облачены в нарядные платья и весело смеются.

«Вспоминаю с теплом! Интересный был опыт и знакомства», — подписала снимок Елена Исинбаева.

Напомним, Ольга Бузова сделала в этот вторник, 13 апреля, сенсационное заявление. Звезда, много лет отдавшая работе на «Доме-2», не будет вести обновленный проект.

Смотрите также