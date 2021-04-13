«Это мошенники»: Ксения Собчак высказалась после скандала с пуховиками и химчисткой

Как отметила телеведущая, она не имеете никакого отношения к данной организации.

Светская львица Ксения Собчак заявила, что не имеет никакого отношения к скандалу, связанному с пуховиками и химчисткой.

«Это мошенники, никаких документов быть не может. Все договоры на рекламу мы заключаем официально, и все документы у нас с рекламодателями есть».

Ксения Собчак

Напомним, что не так давно представители элитной химчистки обратились с жалобой на помощницу звезды Елену и саму светскую львицу. Якобы Ксения Собчак должна им 120 тысяч рублей. В противном случае будет обращение в суд.

По словам владелицы химчистки Полины Кошелевой, пуховики от представительницы Собчак поступили к ним в испорченном виде. Работникам пришлось приложить немало усилий, чтобы их преобразить. Собчак должна была в качестве благодарности разместить рекламу химчистки, но этого не сделала. Позже представительница светской львицы, которая и выходила на контакт с представителями химчистки, просто пропала. При этом представителей химчистки она поблагодарила за безупречную работу, сообщает «Собеседник».