«Он верил в людей и очаровывался ими. Папа, спасибо»: Игорь Верник простился с отцом

Актер Игорь Верник на прощании со своим отцом Эмилем в МХТ имени Чехова сказал очень трогательные слова о покойном родителе, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«МХТ для отца — святое место. Он родился в Харькове. Никаких шансов для большой красивой жизни у его родителей не было. Но они научили папу мечтать. И он мечтал в маленькой комнате о Москве, об артистах, которых видел только на афишах, развешанных у себя в комнатах. Потом началась война. Папа поступил в ГИТИС к педагогу Орлову. А диплом ему подписала Книппер-Чехова». Игорь Верник

Как отметил Игорь Верник, отец мечтал, чтобы он пошел по его стопам. «Когда я стал артистом МХТ — это было продолжение его мечты. Он был счастлив, что Вадик занимается любимым делом. И внук Гриша тоже решил пойти по этим стопам. Он очень скромный. Не любил, когда ему говорили вы. Он верил в людей и очаровывался ими. Для его семьи каждый день рядом с ним был счастьем. Папа, спасибо», — заметил Игорь Верник.

Напомним, что гроб с телом Эмиля Верника под аплодисменты его коллег и близких покинул здание МХТ имени Чехова. Похоронят актера на Востряковском кладбище столицы.

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