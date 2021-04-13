Марина Зудина в слезах покинула МХТ имени Чехова, попрощавшись с Эмилем Верником

Актриса не смогла подойти к микрофону и произнести несколько слов.

Актриса Марина Зудина в слезах покинула МХТ имени Чехова на прощании с народным артистом Эмилем Верником, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Актриса не смогла подойти к микрофону и сказать несколько слов в память о покойном актере. Звезда была просто раздавлена горем и не могла говорить.

Между тем бывший министр культуры России Михаил Швыдкой подошел к микрофону и сказал теплые слова в память об Эмиле Вернике.

«Я сказал сыновьям: «Вы сделали все, чтобы он прожил долгую жизнь. Вы помогли ему пережить смерть жены. Он видел вашу зрелость, ваши победы. Вам не за что себя винить». Михаил Швыдкой

Напомним, что Эмиль Верник ушел из жизни в Первой городской больнице 9 апреля на 97-м году жизни. Туда он попал за день до своей смерти. У народного артиста остановилось сердце. Похоронят актера на Востряковском кладбище столицы.

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