«Сердце остановилось после аплодисментов в «Беге»: Женовач связал с мистикой смерть Верника

Худрук Театра имени Чехова Сергей Женовач на прощании с актером Эмилем Верником связал его смерть с некой мистикой, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Эмиль Григорьевич был мальчишкой. Он любил театр больше жизни. Это и была его жизнь. Это была его потребность души. С ним было интересно общаться. Сердце Эмиля Верника остановилось, когда закончились аплодисменты в спектакле «Бег». Настолько сильна была его связь с театром. И в этом есть элемент мистики». Сергей Женовач

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков, со своей стороны, добавил, что Эмиль Верник был человеком-улыбкой. «Он человек невероятной энергии. От его детей я слышал только слово «папочка» в его адрес. У нас мощная династия Верников. В нем была гуманистическая энергия. Он мог поздравить совершенно незнакомого человека, дебютировавшего на сцене. Он так любил своих детей. Я все время думаю, как же ему удается так, как ему хватает энергии. Не стало человека, который знал цену трудностям и умел их преодолевать. И я верю, что легенды о вас будут передаваться бесконечно», — сказал Рыжаков.

Напомним, что Эмиль Верник ушел из жизни в Первой городской больнице 9 апреля на 97-м году жизни. Туда он попал за день до своей смерти. У народного артиста остановилось сердце. Похоронят актера на Востряковском кладбище столицы.

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