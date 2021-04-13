Впервые без фирменной улыбки: Игорь Верник почернел от горя после смерти отца

Народный артист России Игорь Верник с трудом сдерживал слезы около гроба своего отца Эмиля в МХТ имени Чехова. Актер буквально почернел от горя после смерти любимого человека. Рядом стояли его братья, которые также с трудом сдерживали слезы, передает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Первым слово на траурной церемонии предоставили близкому другу Эмиля Верника актеру Авангарду Леонтьеву.

«Мы прощаемся с Эмилем в дорогом для него месте. Здесь в фойе театра портреты людей, с которыми он работал десятилетиями. После войны он трудился в театре «Московские литературные чтения». Слово было его пристрастием. В 60-е годы он работал на радио. Сейчас радио растащено. А раньше оно даже в рамках идеологического проекта было просветительским. Люди благодаря радио умели правильно говорить. Оно несло искусство в массы». Авангард Леонтьев

Как добавил Авангард Леонтьев, Эмиль Верник был коммуникабельным и чутким человеком. «Работа на радио требовала большой скорости. Там были мастера, которые с листа могли выдать высочайшее качество. Дельные советы Эмиля Григорьевича задавали тон тому произведению, которое записывалось. У Эмиля Григорьевича хотели все работать. Не только из-за мастерства. Там была высокая конкуренция, но платили хорошие гонорары. Зарплаты были высокие. Работали Ефремов, Табаков, Смоктуновский. Каждая запись становилась колоссальным мастер-классом», — заявил он.

Напомним, что Эмиль Верник ушел из жизни в Первой городской больнице 9 апреля на 97-м году жизни. Туда он попал за день до своей смерти. У народного артиста остановилось сердце. Похоронят актера на Востряковском кладбище столицы.

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