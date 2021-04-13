Гроб в цветах на фоне портретов звезд театра: в МХТ имени Чехова началось прощание с Верником

Народного артиста, который ушел из жизни в возрасте 96 лет, похоронят на Востряковском кладбище.

В столице в МХТ имени Чехова началось прощание с народным артистом России актером Эмилем Верником, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

Гроб с телом звезды установили в фойе театра. Кругом можно увидеть огромные букеты цветов, венки от коллег и друзей. Рядом фотографии звезд МХТ имени Чехова.

Отметим, что на траурной церемонии находятся все три сына Эмиля Верника. Сын его жены от первого брака Ростислав Дубинский, а также наследники Игорь и Вадим от союза с педагогом музыкальной школы Анной Верник.

Напомним, что Эмиль Верник ушел из жизни в Первой городской больнице 9 апреля на 97-м году жизни. Туда он попал за день до своей смерти. У народного артиста остановилось сердце. Похоронят актера на Востряковском кладбище столицы.

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