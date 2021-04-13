Модные: Анфиса Чехова вслед за Клавой Кокой отметилась в анималистичном платье по фигуре

Еще год назад стилист, радио- и телеведущий Владислав Лисовец говорил о том, что анималистичный рисунок в одежде перерос в разряд классики, но при этом рекомендовал тогда к носке его нестандартные варианты. К примеру, необычного цвета, гипертрофированной формы или размера. Однако в этом году модницы вновь обратили свои взоры к классическим звериным принтам, облачаясь в наряды, имитирующие шкуры тигра, леопарда, зебры или кожу змеи.

Тренд на анималистичность поддержали многочисленные отечественные звезды. Клава Кока, к примеру, не удержалась и создала образ сразу из платья в цвете кожи питона и куртку, сшитую из материала, имитирующего кожу крокодила. Правда стилист Анастасия Стар сочла его слишком перегруженным. К тому же эксперту не понравились кроссовки, которые в данном аутфите, по ее мнению, не к месту.

Анфиса Чехова тоже не смогла пройти мимо тренда, составив куда боле сдержанный лук, нежели юная блондинка. Она тоже облачилась в силуэтное платье по фигуре, выбрав гепардовый принт. С ним ведущая сочетала кремовый жакет и открытые мюли карамельного оттенка. В таком виде звезда прогулялась по Майами, приехав отдыхать в США в полном одиночестве.

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