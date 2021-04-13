Новый «мерседес» Дани Милохина уже заработал несколько штрафов, катаясь по Москве

В начале марта поющий блогер Даня Милохин похвастался в соцсетях новым автомобилем Mercedes-Maybach стоимостью около 10 миллионов рублей. Другие звезды порадовались приобретению 19-летнего парня, а вот сайт Avtocod.ru уже выдал подробности по данной машине, и они весьма интересны.

По информации интернет-ресурса, за три года люксовое авто сменило трех владельцев, причем первым было юридическое лицо. В залоге и розыске оно не числилось, а вот штрафы на нем «висели»: всего шесть штук на общую сумму в 3000 рублей. Водитель автомобиля нарушал правила дорожного движения 15 и 24 марта, а также 5 и 10 апреля — в это время машина уже находилась во владении Милохина. Штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований знаков в Москве уже оплачены.

В ДТП машина замечена не была, однако по ней дважды рассчитывалась стоимость ремонтных работ: замена дверей, окраска и прочее.

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