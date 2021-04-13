«Подойдет любому»: Клава Кока сделала элегантную прическу с челкой-шторкой

Многие зрители привыкли видеть Клаву Коку с привычным классическим каре или с накладными косичками, а вот в элегантных образах молодая певица появляется на публике редко. Однако на этот раз знаменитая блондинка сделала исключение, представ на людях с аккуратной прической, сформированной из тугого пучка, с челкой-шторкой.

Эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева специально для Teleprogramma.pro прокомментировала этот образ.

«Прическа Клавы Коки достаточно проста и минималистична, не перегружена деталями и аксессуарами, что фактически не может быть неактуальным или антитрендовым. Данную прическу примерили на себя большинство звезд русского шоу-бизнеса, подойдет такая укладка практически любому лицу, по-разному обыгрывая челку и текстуру. Она сочетается и со строгим деловым стилем, и стилем 90-х, и нарядно-выходным. На мой взгляд, такая укладка не очень выигрышно будет смотреться со спортивным стилем, но, если есть сильное желание, то можно убрать лишние волосы с лица и сделать просто гладкий высокий пучок. Тогда прическа подойдет», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Бобылева Ксения, опыт работы в индустрии красоты как женского мастера — с 2016 года, в барберинге — с 2019-го. Имеет специальность художника-модельера по парикмахерскому искусству, а также барбера.

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