«Все потихонечку заткнутся»: Жулин дал совет Тарасовой, которую оскорбили Баюл и Грищук

По словам тренера и фигуриста, Татьяна Анатольевна — мудрая женщина и на провокации поддаваться не будет.

Чемпион мира и Европы по фигурному катанию в танцах на льду Александр Жулин дал совет заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой, на которую за последнее время с критикой набросились сразу две известные на весь мир фигуристки — Оксана Баюл и Оксана Грищук.

«Она — мудрая женщина. Надеюсь, что не будет никак реагировать. Я думаю, если она будет молчать, то все потихонечку заткнутся». Александр Жулин

Как отметил Жулин, когда из уст олимпийских чемпионок «несутся какие-то помои», то, как он думает, эти люди просто не очень счастливы. Фигурист добавил, что у Баюл и Грищук ушла популярность, а внимания публике к своим персонам хочется. Отсюда и возникает поток негатива и никому не нужные склоки. По его словам, сегодня фигуристкам нечем заняться и они обрушивают поток грязи на великого тренера. Причем делают это незаслуженно, сообщает портал Bookmaker-ratings.ru.

Напомним, что Оксана Баюл не так давно заявила об огромном пристрастии Татьяны Тарасовой к деньгам. Якобы она любит совсем не свою родную страну, а финансы. Грищук добавила, что российская наставница — ужасный человек. Все якобы об этом знают, но предпочитают закрывать глаза и молчать.

Смотрите также: