После года жизни в Эмиратах: Лопырева вслед за Решетовой облачилась в хиджаб

Не понятно, в какой момент Виктория Лопырева стала соблюдать мусульманские традиции, но факт остается фактом: знаменитая блондинка примерила на голову хиджаб. В таком виде она поздравила с Рамаданом людей, проповедующих ислам.

«Мисс Россия — 2003» запечатлелась в платке, выложив фото в Instagram и написав: «Пусть этот священный месяц принесет нам мир и крепкое здоровье».

Напомним, модель уже больше года живет в Арабских Эмиратах вместе с сыном Марком-Лионелем. Муж звезды Игорь Булатов при этом работает в Республике Коми премьер-министром.

Любопытно, что немного ранее в образе мусульманки предстала на людях ведущая и экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Она тоже покрыла голову платком и нарядилась в платье-халат в пол в оттенке зеленого жука. Брюнетка тоже поздравила мусульман с праздником.

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