«Дочь хочет, чтобы у нее волосы отрасли»: Любовь Успенская взялась за преображение наследницы

Певица Любовь Успенская заявила в эфире программы «Однажды» на канале НТВ, что прошедший год стал уроком для ее дочери Татьяны Плаксиной, которая жила в Америке. Недавно девушка вернулась в Россию к своей родительнице. По словам «королевы русского шансона», дочь она никому не собирается показывать.

«Теперь дочь хочет, чтобы у нее волосы отрасли, чтобы была красивой куколкой. Я ее пока никому не покажу. Сделаю все возможное, чтобы ее восстановить. Потом только покажу всему миру, чтобы они захлебнулись от пены у рта». Любовь Успенская

Также Успенская вспомнила, что родила Плаксину в уже зрелом возрасте — 35 лет. При этом она нелестно отозвалась о своем последнем муже. По ее словам, он говорил ей много неприятных вещей, и она считала себя в те годы старухой. Успенская думала, что когда наследница подрастет, то будет стесняться своей возрастной мамы. Однако сегодня Плаксина восхищается родительницей и тем, как певица выглядит.

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Напомним, что Татьяна Плаксина чуть больше года назад крупно поссорилась с мамой, появившись в студии одного из рейтинговых программ. Вскоре она покинула Россию и какое-то время жила с отцом в США. Недавно у певицы и ее наследницы наступило потепление в отношениях.

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