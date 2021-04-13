«Когда в любви, и на одной волне»: Александр Жулин поделился редким фото с красавицей-женой

Тренер вместе с Натальей Михайловой уже десять лет.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен со своей молодой женой, фигуристкой Натальей Михайловой. Семейная пара буквально светится от счастья. У них царит полная гармония во взаимоотношениях. Судя по всему, они находятся на отдыхе.

«Когда в любви и на одной волне». Александр Жулин

«Вы — классные. Берегите свои семейные отношения», «Прекрасное получилось фото. Одна красота кругом», «Прекрасная пара. Здоровья и счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александр Жулин и Наталья Михайлова сыграли свадьбу в 2011 году. При этом тренер, а в прошлом известный фигурист, на 23 года старше своей избранницы. Наталья Михайлова подарила Александру Жулину уже двух детей. В их семье подрастают дочки Екатерина и Елена. Кроме того, у Жулина есть дочь Саша от брака с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

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