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Акцент на талию: Решетова в мерцающем платье-халате оттенка зеленого жука предстала на людях

Звезда дополнила образ черным платком.

Акцент на талию: Решетова в мерцающем платье-халате оттенка зеленого жука предстала на людях
Анастасия Решетова. Фото: Global look press

Анастасия Решетова в последнее время демонстрирует образы, напоминающие стиль модной мусульманки. Модель покрывает голову платком и облачается в довольно закрытые одежды, но при этом подчеркивающие ее фигуру.

В священный месяц Рамадан она и вовсе предстала на людях в платье-халате в пол и с черным хиджабом на голове, запечатлевшись напротив мечети. Звезда при этом не забыла выделить талию поясом, а также выбрать актуальный оттенок зеленого — «цвет жука». Он имеет отлив и смотрится в образах празднично.

К слову, дорогие ткани, а также материалы с эффектом мерцания сейчас в тренде. Об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Также в программе говорили и про тренд на зеленые оттенки, которые нынешней весной стали фаворитами сезона.

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