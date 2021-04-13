«Алла практически моя ровесница»: Шуфутинский оценил появление Пугачевой на юбилее Ивлеевой

Певец Михаил Шуфутинский объяснил, почему примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева вдруг появилась на дне рождения блогера и телеведущей Насти Ивлеевой, что для многих представителей шоу-бизнеса стало крайне неожиданным событием.

«То, что Алла пошла — это нормально. Возможно, ей это интересно, а может, Максим предложил сходить. Я не думаю, что она это делает, чтобы приобщиться к этой культуре. Потому что Алла практически моя ровесница, мы из одного слоя и возрастного, и культурного».

Михаил Шуфутинский

Как отметил Михаил Шуфутинский, Примадонна тот человек, который может пропагандировать правильное произношение русского языка. Она может научить молодежь правильно относиться к музыке, что очень важно в сегодняшнем мире. По его словам, Пугачева хочет попасть в молодежную тусовку, чтобы понимать настроения нового поколения, сообщает сайт МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева стала главной звездой на тридцатилетии Насти Ивлеевой. Все гости праздника с огромным удовольствием с ней фотографировались. Примадонна никому не отказывала в автографах и со всеми мило беседовала.

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