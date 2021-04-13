«Идеально сядут»: Рогов показал модные джинсы для лета в стиле Versace из масс-маркета

Они имеют веселый орнамент, который дает настроение.

Александр Рогов на своем YouTube-канале «Шоп-контент» устроил шопинг в масс-маркете. Здесь он обнаружил множество модных вещей по приемлемым ценам.

К примеру, ведущему понравилась актуальная бейсболка желтого цвета с размытым рисунком «тай-дай». Она стоит 1500 рублей. Пришел в восторг стилист и от летнего платья с цветочным принтом и бретелями-рюшами за 2999 рублей. Его стилист рекомендовал носить с грубыми ботинками, мужским пиджаком или паркой.

Также Рогов не смог пройти мимо трендовых джинсов в стиле Versace с орнаментом за 2999 рублей.

«Они с высокой посадкой, еще и с резиночкой на спине. Идеально сядут!» — прокомментировал ведущий.

Резинка сзади в области пояса, по словам Александра, позволяет красиво облачаться в брюки дамам даже с нестандартными формами (например, с очень широкими бедрами и тонкой талией). Эта мобильная растягивающаяся часть хорошо фиксирует джинсы на фигуре.

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