«Он не приходил ночевать домой»: Антонова объяснила, почему развелась с Вершининым

Актриса Наталия Антонова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой первый неудачный брак с актером Александром Вершининым.
«Мы познакомились с Сашей на съемках фильма «На заре туманной юности». Уже через три с половиной месяца мы приняли решение пожениться. Саше было тридцать лет, а мне двадцать. Саша очень красиво ухаживал. Читал стихи, и не влюбиться в него было невозможно.
Я была очень молода. До него я никогда не влюблялась. Ему было легко меня покорить. Мы как раз окончили театральный институт. В конце 1997 года я родила сына Артема. Саша покорил меня своей добротой и открытостью. Он был словно принц из сказки».
Как отметила Наталия Антонова, таким людям, как ее первый муж, нужна муза, не обремененная профессией.
«Если бы я следовала за ним всегда, то это сохранило бы наш брак. Для Саши на первом месте был театр, друзья и профессия. А я просто сидела у окна и ждала. Он не приходил ночевать домой. Так продолжалось три с половиной года, а потом я поняла, что меня не любят. Поняла, что не нужна. И я попросила развод», — заявила Наталия Антонова.
Напомним, что Наталия Антонова прославилась по роли в сериале «Другая жизнь» в 2003 году. Она исполнила роль провинциальной девушки, покоряющей Москву.