«Он не приходил ночевать домой»: Антонова объяснила, почему развелась с Вершининым

«Мы познакомились с Сашей на съемках фильма «На заре туманной юности». Уже через три с половиной месяца мы приняли решение пожениться. Саше было тридцать лет, а мне двадцать. Саша очень красиво ухаживал. Читал стихи, и не влюбиться в него было невозможно.

Я была очень молода. До него я никогда не влюблялась. Ему было легко меня покорить. Мы как раз окончили театральный институт. В конце 1997 года я родила сына Артема. Саша покорил меня своей добротой и открытостью. Он был словно принц из сказки».