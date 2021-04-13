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«Он не приходил ночевать домой»: Антонова объяснила, почему развелась с Вершининым

Как отметила актриса, в какой-то момент она поняла, что ее не любят.

«Он не приходил ночевать домой»: Антонова объяснила, почему развелась с Вершининым
Наталия Антонова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталия Антонова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой первый неудачный брак с актером Александром Вершининым.

Александр Вершинин
Александр Вершинин. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы познакомились с Сашей на съемках фильма «На заре туманной юности». Уже через три с половиной месяца мы приняли решение пожениться. Саше было тридцать лет, а мне двадцать. Саша очень красиво ухаживал. Читал стихи, и не влюбиться в него было невозможно.

Я была очень молода. До него я никогда не влюблялась. Ему было легко меня покорить. Мы как раз окончили театральный институт. В конце 1997 года я родила сына Артема. Саша покорил меня своей добротой и открытостью. Он был словно принц из сказки».

Наталия Антонова

Как отметила Наталия Антонова, таким людям, как ее первый муж, нужна муза, не обремененная профессией.

«Если бы я следовала за ним всегда, то это сохранило бы наш брак. Для Саши на первом месте был театр, друзья и профессия. А я просто сидела у окна и ждала. Он не приходил ночевать домой. Так продолжалось три с половиной года, а потом я поняла, что меня не любят. Поняла, что не нужна. И я попросила развод», — заявила Наталия Антонова.

Напомним, что Наталия Антонова прославилась по роли в сериале «Другая жизнь» в 2003 году. Она исполнила роль провинциальной девушки, покоряющей Москву.

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