Яркий тренд: Нюша вслед за Анастасией Волочковой предстала в салатовом образе

О том, что этот цвет — маст-хэв сезона, ранее рассказывал историк моды Александр Васильев.

На днях балерина Анастасия Волочкова вышла на пикник в худи и джоггерах салатового цвета. Артистка поддержала тренд на этот популярный цвет, о котором ранее рассказывал историк моды Александр Васильев.

больше по теме Васильев назвал ультрамодным: Волочкова вышла на пикник в худи и джоггерах салатового цвета Этот оттенок является трендовым в наступившем сезоне.

Вслед за Волочковой в салатовом образе предстала певица Нюша. Как и балерина, певица отдала предпочтение утрированно широким джоггерам. Звезда дополнила их укороченным лонгсливом из пушистой, будто махровой, ткани.

Кстати, наряду с салатовым, в моде в сезоне весна-лето – 2021 и другой звонкий оттенок — «цвет взбесившейся Барби», как его представила Эвелина Хромченко, то есть розовая фуксия. Фэшн-эксперт призвала модниц обратить на него внимание.

А тем, кто не осмеливается составлять кричащие total look, телеведущая дала совет: вписывать оттенок в образ минимальными штрихами в виде обуви, сумочки, платка или головного убора.

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