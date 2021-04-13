«Отвечу раз и навсегда!»: Гагарина прокомментировала вероятность своего участия в шоу «Маска»

Некоторые члены жюри, телезрители и пользователи в Сети считают, что певица выступает в костюме Змеи.

На телепроекте «Маска» на НТВ из шести участников осталась только она представительница прекрасного пола — это Змея. Как пошутил ранее ведущий шоу Вячеслав Макаров, она выжила своих конкуренток. Яркая героиня прекрасно держится на фоне сильных и талантливых соперников и явно намерена дойти до финала.

За время проекта возникло множество версий, кто именно может оказаться под маской Змеи. Среди наиболее стабильных вариантов — Светлана Лобода, Кристина Асмус, Полина Гагарина и Юля Паршута.

Телезрители после каждого выпуска «бегут» в Instagram к этим — и, надо признать, не только — звездам, чтобы найти доказательства своему предположению. В частности, Полину Гагарину просто засыпали вопросами о «Маске». Накануне она вновь получила запрос от поклонника.

«Отвечу раз и навсегда! Я в очень редких случаях сотрудничаю с каналом, на котором идет это шоу», — заявила звезда в stories.

Гагарина подчеркнула, что ее не может быть в Змее. «Или в ком-то еще не я», — подчеркнула артистка.

Напомним, в девятом выпуске маску сняли с Белого Орла. Им оказался Марк Тишман, имя которого ни разу не прозвучало в качестве версии ни у жюри, ни у поклонников проекта. «Ушел неразгаданным», — радовался певец.

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