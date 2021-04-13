Бузова с модной сумочкой Louis Vuitton и в актуальных геометричных очках повеселилась на улице

Ольга Бузова практически всегда выбирает для сцены яркие заметные образы с туфлями на высоком каблуке, на телевизионных шоу звезда предстает в модных нарядах. А вот в повседневности артистка предпочитает спортивный стиль.

Для прогулки с друзьями на роликовых коньках ведущая, к примеру, накануне примерила сизый спортивный костюм с удобными джоггерами и кофтой с капюшоном. Однако оставить свой лаконичный образ без трендовых аксессуаров знаменитая модница не смогла. Она взяла с собой на улицу сумочку Louis Vuitton с мини-дублером. Кроме того, не забыла про стильные геометричные очки, которые сейчас в тренде. Об этом Teleprogramma.pro рассказала имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

К слову, на подобных солнцезащитных очках с угловатой формой остановила свой выбор и телеведущая Анфиса Чехова. Она прогулялась в актуальном аксессуаре по Майами, куда прилетела в полном одиночестве.

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