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«За альфонса не пойду!»: 78-летняя Ангелина Вовк не выйдет замуж за Михаила Куницына

Как отметила телеведущая, ее сердце на данный момент свободно.

«За альфонса не пойду!»: 78-летняя Ангелина Вовк не выйдет замуж за Михаила Куницына
Ангелина Вовк. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ангелина Вовк опровергла слухи, что собирается в самое ближайшее время выйти замуж за своего давнего друга, музыкального историка Михаила Куницына.

Ангелина Вовк
Ангелина Вовк. Фото: Globallookpress.com

«К сожалению, кандидатуры нет. Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду! Что касается Михаила, то мы друзья, работаем вместе. А то что пишут, я не знаю даже. Я шучу, поддерживаю журналистов».

Ангелина Вовк

Как отметила Ангелина Вовк, она постоянно думает о своем умершем муже. Найти ему замену, как она думает, просто в сегодняшних реалиях нереально.

Напомним, что вторым супругом Ангелины Вовк был телеведущий и художник из Чехии Индржих Гец. Причем она жила в России, а он в Чехии. Любимый не раз звал Вовк перебраться к нему в Европу, но она из-за работы не соглашалась. Ее вполне устраивали отношения на расстоянии, сообщает «Собеседник».

Добавим, что у Ангелины Вовк нет своих детей. Внучками она считает своих крестников — Ангелину и Анну, с которыми проводит все свое свободное время.

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Ангелина ВовкАнгелина Вовк последние новостиИндржих ГецМихаил КуницынЧехия