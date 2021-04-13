«За альфонса не пойду!»: 78-летняя Ангелина Вовк не выйдет замуж за Михаила Куницына

Телеведущая Ангелина Вовк опровергла слухи, что собирается в самое ближайшее время выйти замуж за своего давнего друга, музыкального историка Михаила Куницына.
«К сожалению, кандидатуры нет. Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду! Что касается Михаила, то мы друзья, работаем вместе. А то что пишут, я не знаю даже. Я шучу, поддерживаю журналистов».
Как отметила Ангелина Вовк, она постоянно думает о своем умершем муже. Найти ему замену, как она думает, просто в сегодняшних реалиях нереально.
Напомним, что вторым супругом Ангелины Вовк был телеведущий и художник из Чехии Индржих Гец. Причем она жила в России, а он в Чехии. Любимый не раз звал Вовк перебраться к нему в Европу, но она из-за работы не соглашалась. Ее вполне устраивали отношения на расстоянии, сообщает «Собеседник».
Добавим, что у Ангелины Вовк нет своих детей. Внучками она считает своих крестников — Ангелину и Анну, с которыми проводит все свое свободное время.