Концерт, огромные торты и шикарное платье на певице: как прошла помолвка Азизы с итальянцем

Исполнительница в недалеком будущем выйдет замуж за своего иностранного воздыхателя Алессандро.

Певица Азиза рассказала, как прошла ее помолвка с итальянским воздыхателем Алессандро, за которого в недалеком будущем она собралась замуж.

Интересно, что помолвку звезда совместила с собственным днем рождения. Она пригласила своих поклонников на сольный концерт. Как отметила Азиза, на день рождения и помолвку она получила много подарков. Среди них деньги, драгоценности и шикарное платье Сваровски за 200 тысяч рублей. Именно в нем она и блистала весь вечер на сцене.

В разгар концерта итальянец Алессандро предложил Азизе стать его женой, и она ответила согласием.

«Кто не рискует, тот не Азиза. Я говорю «да». Азиза

В конце концерта на сцене появилось несколько огромных праздничных тортов. Ими Азиза активно угощала всех гостей мероприятия. По словам исполнительницы, она может по праву считать себя счастливой женщиной, потому что рядом с ней есть верные друзья и поклонники, сообщает «Собеседник».

Напомним, что не так давно Азиза принимала участие в шоу «Маска». Она выступала в костюме Пингвина и выбыла на ранних стадиях проекта.

Смотрите также: