По последней моде: Бородина в белом платье-халате и кожаной косухе позировала для TikTok

Пандемия коронавируса оставила отпечаток на каждой из сфер жизни человечества, включая фэшн-индустрию. Отдавая дань врачам в их борьбе с новым штаммом, дизайнеры и стилисты вывели на подиумы одежду в стиле медицинской униформы — белые платья-халаты, которые стали самыми трендовыми в своем сегменте, и костюмы соответствующих больничных оттенков.

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Ксения Бородина как одна из популярных модниц телевидения быстро уловила эту тенденцию. Девушка пополнила свой гардероб платьем актуальной длины миди на запах, которое очень напоминает докторский халат. Девушка примерила его для съемок ролика в TikTok.

Модница вписала платье-халат в вечерний образ, дополнив его кожаной косухой и лаковыми лодочками, которые взяла в руки. Завершили аутфит макияж и украшения — серьги и колье.

Ранее Бородина хвасталась очередной обновкой — кроссовками Gucci х Disney с мультяшным Дональдом Даком, популярным в 90-е годы персонажем из сериала «Утки».

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