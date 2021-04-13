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Друзья Зайцева устроили скандал на шоу «Пусть говорят», начав кидаться пятитысячными купюрами

Семейство Гарафутдиновых на программе вело себя очень странно.

Друзья Зайцева устроили скандал на шоу «Пусть говорят», начав кидаться пятитысячными купюрами
Вячеслав Зайцев. Фото: Globallookpress.com

Друзья кутюрье Вячеслава Зайцева — семейство Гарафутдиновых — устроили скандал в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале. В какой-то момент один из членов семьи, Тимур, даже начал кидаться в гостей пятитысячными купюрами. Он посчитал, что его несправедливо обвиняют в предвзятости и наживе на личности Вячеслава Зайцева. Кроме того, мужчина то им дело лез в драку с гостями программы.

Тимур Гарафутдинов
Тимур Гарафутдинов. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

К удивлению многих, сам прославленный кутюрье, который в последние годы страдает болезнью Паркинсона и, как считают многие, не совсем отдает отчет своим словам и действиям, заступается за семейство, которое крутится около него. Сегодня каждое слово дается Вячеславу Зайцеву с превеликим трудом.

«Эти люди — мои приятели хорошие. Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил, и поэтому они меня снимали так. Я в этом участвовал сам. Очень хорошие отношения с Галкой и с Тимуром, и с Лучаной».

Вячеслав Зайцев

Напомним, что семейство Гарафутдиновых снимает странные ролики о жизни Вячеслава Зайцева и выкладывает их в Сеть. Друзья кутюрье уверены, что около него сегодня крутятся мошенники. Странное семейство уже проверяет Следственный комитет.

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