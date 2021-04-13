Друзья Зайцева устроили скандал на шоу «Пусть говорят», начав кидаться пятитысячными купюрами

Друзья кутюрье Вячеслава Зайцева — семейство Гарафутдиновых — устроили скандал в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале. В какой-то момент один из членов семьи, Тимур, даже начал кидаться в гостей пятитысячными купюрами. Он посчитал, что его несправедливо обвиняют в предвзятости и наживе на личности Вячеслава Зайцева. Кроме того, мужчина то им дело лез в драку с гостями программы.

К удивлению многих, сам прославленный кутюрье, который в последние годы страдает болезнью Паркинсона и, как считают многие, не совсем отдает отчет своим словам и действиям, заступается за семейство, которое крутится около него. Сегодня каждое слово дается Вячеславу Зайцеву с превеликим трудом.

«Эти люди — мои приятели хорошие. Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил, и поэтому они меня снимали так. Я в этом участвовал сам. Очень хорошие отношения с Галкой и с Тимуром, и с Лучаной».

Вячеслав Зайцев

Напомним, что семейство Гарафутдиновых снимает странные ролики о жизни Вячеслава Зайцева и выкладывает их в Сеть. Друзья кутюрье уверены, что около него сегодня крутятся мошенники. Странное семейство уже проверяет Следственный комитет.

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