Куртка «под крокодила», платье «под змею»: Клава Кока прогулялась по Москве в анималистичном образе

Стилист Анастасия Стар рассказала о его достоинствах и посоветовала, как сделать лук лучше.

Клава Кока похвасталась перед своими подписчиками в социальных сетях стильным луком со звериным привкусом. Она примерила куртку из материала похожего на кожу крокодила и платье по фигуре со змеиным принтом. Талию блондинка подчеркнула широким ремнем, а на ноги примерила удобные кроссовки на массивной подошве.

Образ неожиданный для молодой артистки, поэтому Teleprogramma.pro попросила прокомментировать его профессионального стилиста Анастасию Стар.

«Музыка Клавы современная и молодежная, именно это она и транслирует своими нарядами. У исполнительницы прекрасная фигура, которую она может обыграть самыми невероятными комплектами», — сказала фэшн-эксперт.

Она заметила, что луки Клавы практически всегда очень яркие, в них можно заметить много трендов, брендовых вещей и неоновых оттенков.

«Все три вещи из комплекта хороши, но по отдельности. Куртка и платье дают впечатление «дикости и агрессивности», произошел «анималистичный перегруз». А если именно такой запрос на впечатление был у Клавы, то кроссовки создают полную дисгармонию образа. К такому акцентному платью рекомендую добавить туфли на каблуке. Кроссовки будут хороши с подобной кожаной курткой в сочетании с джинсами или юбкой миди. Образ Клавы современный и необычный, но для повседневной жизни не подходит», — прокомментировала Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни на курсах «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей»

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