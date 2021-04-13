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Михалкова в купальнике с «завлекалочками» на груди красиво позировала под искусственным водопадом

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» много времени уделяет спа-процедурам.

Михалкова в купальнике с «завлекалочками» на груди красиво позировала под искусственным водопадом
Юлия Михалкова. Фото: Global look press.

Юлия Михалкова в 37 лет обладает стройной фигурой и выглядит явно моложе своего возраста. Она ведет активный образ жизни, занимаясь верховой ездой, метанием холодного оружия в цель, стрельбой. Звезда также регулярно делает дыхательную гимнастику, посещает тренажерный зал, русскую баню и бассейн.

«Вода — моя стихия. Каждый день столько разных задач и встреч, что голова кругом. А плавание помогает мне прояснить голову и дать приятную нагрузку на тело», — поделилась своими мыслями девушка в Instagram.

В личном блоге звезда также показала, как занимается водными процедурами в бассейне, представ в черном купальнике с «завлекалочками» — любопытным орнаментом в области груди. Она красиво плыла, а потом позировала под искусственным водопадом.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Заниматься спортом, посещать баню и бассейн мы советуем после консультации со специалистами.

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