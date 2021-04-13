Зубы с щербинкой и брови ниточкой: как выглядела Пугачева, когда Галкину было два годика

У звездной пары существенная разница в возрасте — 27 лет.

Максим Галкин поделился в личном блоге архивными видеокадрами 1978 года. На видео — отрывок из телевизионной программы тех времен, сделанной специально ко Дню космонавтики.

Примадонна в кадре, примерив алое платье, поет для советских космонавтов, которые в тот момент находятся на орбитальной станции. Звезда имеет модный для тех времен стайл: выщипанные ниточкой брови, ярко-голубые тени и крутые кудри. О винирах тогда еще советские люди не догадывались, поэтому певица блещет естественной улыбкой с щербинкой.

К слову, и после появления новых технологий в протезировании зубов на территории бывшего СССР Алла Борисовна долго отказывалась менять свою внешность, заявляя, что это ее изюминка. Но потом по какой-то причине все-таки поддалась моде и сделала свои зубы идеальными.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Прежде, чем решиться на протезирование зубов, советуем проконсультироваться со специалистами.

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