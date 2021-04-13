«Мне за нее стыдно»: Цымбалюк-Романовская ответила Власовой после слов об «отказавшем разуме»

По словам пианистки, она продолжит заступаться за Армена Джигарханяна даже после его смерти.

Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на слова второй жены актера Армена Джигарханяна, Татьяны Власовой. Ранее пожилая женщина заявила, что у пианистки «разум отказал окончательно», раз она назвала ее убийцей народного артиста. Кроме того, она беспокоится, что девушка сведет себя в могилу, потому что у нее в организме «большое количество яда».

«Я думаю, что она хочет снять еще несколько программ, где будет меня оскорблять. Если она проверится у врача, то у нее будет отрицательный результат в умственном плане, учитывая ее солидный возраст. Татьяна Власова просто не может оправдать свои поступки. Единственный способ — обзываться на меня. Мне за нее стыдно. Все-таки она, как и Степан Джигарханян, люди, которые имели отношение к Армену Борисовичу». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как заметила пианистка, она продолжит заступаться за покойного актера.

«Они его сильно компрометируют, а меня просто оскорбляют. К сожалению, у нас нет закона, который защищает от клеветы. Точнее, он не работает. Мне обидно за память Армена Борисовича. Они просто показывают свой уровень развития. Их жизнь накажет», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Напомним, что новый виток в противостоянии бывших жен Джигарханяна начался после того, как Цымбалюк-Романовская назвала Власову убийцей народного артиста. Пианистка считает, что бывшая жена актера отняла не один год его жизни.

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