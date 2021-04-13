«С такими блестками!»: Глюкоза вслед за Бородиной похвасталась новыми кроссовками

Телеведущая Ксения Бородина регулярно балует себя обновками. Девушка накануне пополнила свой гардероб трендовыми кроссовками из коллаборации Gucci и Disney – с ярким мультяшным изображением Дональда Дака. Звезда пришла в настоящий восторг и показала новенькую пару и толстовку к ней в микроблоге.

Вслед за Бородиной прикупила себе новенькие кроссовки и певица Глюкоза. Девушка тоже похвасталась обновкой в микроблоге. Правда, ее пара разительно отличается от обуви Ксении: кроссовки Натальи щедро декорированы крупными блестками и мерцают на солнце.

«Вау! Вот это класс, какие кроссовки, ребята! Только мне можно было такое, с такими блестками!», — обрадовалась звезда.

Глюкоза поспешила сразу же выгулять новенькие кроссовки. Девушка выбрала total look, чтобы ничто не отвлекало взгляд от ее новой роскошной обуви.

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