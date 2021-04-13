И для полных, и для худых: как выглядит модный плащ с мерцанием, который советует Хромченко

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» показала актуальный плащ этой весны. Он подходит женщинам разных фигур, как корпулентным, так и хрупким. Главная его особенность – серебристый цвет и мерцающий эффект.

Как заметила ведущая, несмотря на то, что серебро в этом сезоне проявляется очень активно, на самом деле, оно довольно демократично. Оттенок, в той или иной степени, проявляется в моделях дизайнеров одежды ежегодно. Поэтому покупка серебристого плаща – станет инвестицией не только на эту весну, но и далеко в будущее.

Представленный на подиуме Первого канала плащ манекенщица надела по современной моде – глубоко закатав рукава (обязательно выше локтей) и с выглядывающей спортивной кофтой. В таком виде на последних показах мод появлялись многие модели.

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