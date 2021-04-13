«Ввел в заблуждение»: Тимати признался, что слукавил насчет своего роста

На самом деле, его высота не 175 сантиметров. Измеряя себя, музыкант снова ошибся в расчетах.

Рэпер Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, стал главным героем в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ. Музыкант в одном из выпусков решил померяться ростом с «невестой», которая оказалась выше него. При этом, он назвал свои реальные, как ему тогда казалось, сантиметры, которыми его наградила природа.

В Сети стали активно обсуждать, правду ли сказал Тимати или несколько преувеличил свою высоту. На что музыкант заснял на видео свою метрику.

«Простите, что я ввел вас в заблуждение», — обратился Тимати на видео. – «Я сказал, что мой рост 175 см. Я только сейчас померил – он 174».

На видео крупным планом были показаны высота подошвы, пышная прическа рэпера, а также линейка, к которой он встал, чтобы измериться. Ростомер зафиксировал отметку в 176 см. Но почему-то Тимати произвел расчет по-своему. И снова назвал неверную цифру.

«174 см получается, минус 3 см обувь и 3 см прича», — посчитал Тимати. И подвел итог: «180 см минус 6 см эт 174 см».

Все-таки, если использовать параметры, которые дал рэпер относительно высоты обуви и своей укладки, то, отнимая 6 см от указанной на линейке высоты роста музыканта, мы получим 170 см. Если не меньше.

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