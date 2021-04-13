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«Милота невозможная»: Рогов показал модное платье для предстоящего лета

Его стилист рекомендовал носить с чем-то грубым.

«Милота невозможная»: Рогов показал модное платье для предстоящего лета
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Знаменитый стилист Александр Рогов представил на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» платье, которое будет суперактуально этим летом.

Оно имеет мелкий цветочный принт, свободный расклешенный крой, тонкие рюшеобразные лямки и волан в области горловины. В бюджетном магазине такое платье стоит 2999 рублей.

«Милота невозможная. Мне нравится, когда такие платья обыгрывают чем-то грубым. Я имею ввиду грубые ботинки, какую-то мужскую парку, может быть, объемный жакет будто из мужского гардероба. Очень красиво!» — высказался ведущий.

Отметим, что новый проект Рогова посвящен обсуждению модных вещей и стилей знаменитостей. Александр также регулярно проводит фэшн-эксперименты – приходит в масс-маркеты и находит там трендовые вещи по доступной цене. Ранее ведущий обнаружил в одном из таких магазинов модную бейсболку актуального цвета с принтом, который сейчас на пике популярности – «тай дай».

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