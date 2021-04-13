Макияж для папы: Тарасов показал, как дочка от Костенко наводит ему красоту

Малышка Милана сделала отцу укладку и нанесла тени на глаза.

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Пара обзавелась двумя лапочками-дочками, старшая из которых, двухлетняя Милана, обожает играть с отцом.

Недавно малышка помогала папе с наведением порядка в его гардеробной, где подписчики смогли разглядеть внушительную коллекцию обуви спортсмена, а сейчас она устроила салон красоты.

Тарасов запечатлел на видео, как Милана наводит ему красоту: сначала делает укладку при помощи спрея, а затем берет в руки инструменты визажиста – кисть и тени, и красит папины глазки.

— А что ты делаешь? – поинтересовалась мама за кадром. — Крашу папу, — ответила дочурка.

Правда, оценить результат преображения поклонники Тарасова не смогли – футболист, увы, его не показал.

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