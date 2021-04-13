Необычные хобби Стивена Сигала
Видео
«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Макияж для папы: Тарасов показал, как дочка от Костенко наводит ему красоту

Малышка Милана сделала отцу укладку и нанесла тени на глаза.

Макияж для папы: Тарасов показал, как дочка от Костенко наводит ему красоту
Дмитрий Тарасов. Фото: Global look press

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Пара обзавелась двумя лапочками-дочками, старшая из которых, двухлетняя Милана, обожает играть с отцом.

Недавно малышка помогала папе с наведением порядка в его гардеробной, где подписчики смогли разглядеть внушительную коллекцию обуви спортсмена, а сейчас она устроила салон красоты.

Тарасов запечатлел на видео, как Милана наводит ему красоту: сначала делает укладку при помощи спрея, а затем берет в руки инструменты визажиста – кисть и тени, и красит папины глазки.

— А что ты делаешь? – поинтересовалась мама за кадром.

— Крашу папу, — ответила дочурка.

Правда, оценить результат преображения поклонники Тарасова не смогли – футболист, увы, его не показал.

Смотрите также

Тэги

дети звездДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоДмитрий Тарасов последние новостиДмитрий Тарасов с дочерьюТарасов детифутболист Дмитрий Тарасов