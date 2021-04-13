«Брешут, что постарела»: мокрая Наташа Королева в бикини устроила танцевальную репетицию на пляже

Звезда отечественной эстрады, 47-летняя Наташа Королева снова улетела в теплые края. На этот раз она отправилась в Дубай. Там певица впервые совершила путешествие по пустыне, насладившись впечатляющими песчаными пейзажами.

Не забывает звезда и про водные процедуры. Она регулярно бывает на пляже и периодически делится летними кадрами с подписчиками микроблога. Накануне, принимая солнечные ванны, Королева позировала себе на камеру, демонстрируя крупным планом пышный бюст в лифе-бандо.

Звезда предложила поклонникам, которые собираются на ее большой концерт в Москве, разучить танцевальное движение, чтобы всем вместе его исполнять. Она показала, что именно нужно делать. При этом перед поклонниками Королева предстала во свей красе – бикини подчеркнуло ее соблазнительные формы, и поклонники не устояли.

«Стройная, красивая! Просто загляденье!!!», «Супер. Всегда в форме!», «

Фигурка просто прелесть!!!», «Такая лапушка, стройненькая, красивая, милая», «Наташенька, в какой же Вы прекрасной форме, красотка!!!», «Такая классная фигурка, а брешут, что постарела!», — пишут некоторые.

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