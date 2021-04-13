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Звездный гость

«Это будет феерично!»: ведущий «Маски» рассказал, когда на шоу появятся спецгости

Во втором сезоне продюсеры проекта вновь собираются удивить жюри яркими персонажами.

«Это будет феерично!»: ведущий «Маски» рассказал, когда на шоу появятся спецгости
Вячеслав Макаров и Неваляшка. Фото: телеканал НТВ

Шоу «Маска» на телеканале НТВ – в самом разгаре. В девятом выпуске рассекретили Белого Орла, которым оказался певец Марк Тишман. Он ушел неразгаданным, поскольку за весь проект ни разу жюри не предложило версию с этим артистом.

Ведущий проекта Вячеслав Макаров, общаясь с поклонниками шоу, признал – Тишман настоящий победитель, потому что остаться неузнанным – это высший пилотаж. Ведь певец ни разу за девять выпусков не спел своим голосом, все время меняя тональность и играя, как настоящий актер.

Телезрителей, среди прочего, волнует, когда же на проекте появятся специальные гости. Речь идет о приглашенных актерах в дополнительных костюмах разных персонажей. Например, в первом сезоне на шоу выступали Человек-Зеркало, Динозавр и Зайка.

Человек-Зеркало
Человек-Зеркало. Кадр из шоу «Маска», первый сезон / Телеканал НТВ

После их выступлений жюри пытается угадать, кто спрятан под маской, и гость сразу же рассекречивается. И Макаров рассказал в Instagram, когда ждать спецгостей во втором сезоне.

«Минуточку терпения! Я бы даже сказал, неделечку терпения, и гости обязательно появятся в выпусках шоу «Маска». Это не секрет, это было и в первом сезоне, это случится и во втором сезоне. Поэтому ждите спецгостей. Это вообще будет улет, это будет очень смешно, это будет феерично! Поэтому обязательно смотрите следующие выпуски», — рассказал шоумен.

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