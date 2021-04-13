«А я ее хвалила»: экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева высказалась о воссоединении Ани Лорак с экс-мужем

Певица побывала в гостях у Киркорова вместе с отцом своей дочки. За время вечеринки их не раз застали в крепких объятиях.

Три года назад певица украинского происхождения Ани Лорак стремительно развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Брак, продлившийся почти 10 лет, затрещал по швам после того, как главу семьи застали в компании знойной брюнетки. Исполнительница не простила этого мужу и быстро оформила развод. Даже наличие дочки не помешало ей уйти от мужа.

Однако, в этом году Лорак уже дважды дала повод поклонникам подумать, что они с Налчаджиоглу снова вместе. Сначала звезда появилась с экс-супругом и их общей дочкой Софией на презентации у Филиппа Киркорова. А вскоре они уже встретились в неформальной обстановке – на званом удине поп-короля.

На кадрах, которые публиковали гости вечера, оказались и Лорак с Налчаджиоглу. Они очень тепло общались, танцевали, обнимались. Это довольно быстро стало достоянием общественности, и экс-звезда «Дома-2», блогер Алена Водонаева не смогла пройти мимо.

«Эх, а я ее хвалила. Говорила, что восхищаюсь чувством собственного достоинства… публичная измена все-таки… об этой ситуации знает вся страна… Но, вот такие новости. Совет да любовь!», — высказалась Водонаева.

В стиле, который выбрала Водонаева, прослеживается сожаление и осуждение поступка певицы. Сама Лорак никак не комментирует свою личную жизнь. Известно, что ранее она встречалась с Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star Inc.

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