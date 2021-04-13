«Весеннее обострение»: Алсу предстала в трендовом головном уборе сезона

Стилист Эвелина Хромченко ориентировала модниц присмотреться к этому аксессуару.

Наступивший весенне-летний сезон уже сподвигнул многих модниц обновить свой гардероб. Среди актуальных покупок – не только легкие вещи, но и головные уборы, солнцезащитные очки, яркие аксессуары и обувь. Ранее фэшн-эксперт Эвелина Хромченко показывала, на какие модели головных уборов обратить особое внимание этим летом.

В числе маст-хэвов, наряду со шляпками, оказались бейсболки. Этот аксессуар сейчас выпускают в самых разных вариантах – начиная с оттенков и заканчивая фасоном. И певица Алсу поспешила последовать модному совету, пополнив свою коллекцию головных уборов черной футболкой.

Девушка примерила кепку, запечатлевшись в своей гардеробной. «Весеннее обострение.. ой, то есть настроение», посмеялась над собой звезда. Многие поклонники в комментариях поспешили дать обратную связь любимице:

«Как тебе идут бейсболки, Алсуш, стиль прям ну очень круто»», «Какая классная», «Всегда красивая и стройная», «Может африканские косички уже наконец», «Какая нежная и чистая красота», «Классные фотографии», — пишут люди.

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