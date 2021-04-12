Изысканно: Барановская в черном мини-платье с жемчугом посетила ужин в особняке Смирнова

Телеведущая впервые побывала на иммерсивном шоу-ужин «Фантасмагория в черном», где смогла не только отведать необычные блюда, но и развлечься.

Юлия Барановская крайне редко говорит о своей личной жизни. Она признавалась, что порой у нее случаются романы, но до свадьбы пока дело так и не дошло. Девушка много работает, а свободное время предпочитает посвящать своим детям: Артему, Яне и Арсению. Не так давно они посетили Байкал, а также увидели тюленей на Белом море. Теперь телеведущая вернулась в Москву, где выходные редко проводит дома.

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11 апреля Юлия отправилась в особняк П. П. Смирнова, который был реконструирован в начале 20 века. Там порой проходит иммерсивное шоу-ужин «Фантасмагория в черном». На один из таких вечеров и отправилась девушка. Она облачилась в черное платье в кукольном стиле, расшитое жемчугом. Барановская дополнила образ туфлями в тон. Она также распустила волосы и сделала вечерний макияж.

Сначала телеведущая разглядывала изысканные блюда и декор бара. «Я тоже ничего, да?» — спросила она молодого человека. В итоге ее закружили в танце. Она стала частью шоу.

С собой Юлия взяла детей. Она показала, как официанты подают изысканные блюда. Ее наследники были впечатлены сервисом. А Арсений даже пообщался с одним из актеров, чем был очень доволен.

Поклонники восхитились элегантностью многодетной мамы. Многие отметили, что она прекрасно танцует. К слову, дочка телеведущей занимается танцами профессионально и уже участвовала не только в соревнованиях, но и в телевизионных шоу. По всей видимости, талант она унаследовала от мамы.

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