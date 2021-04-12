Вызывает зависть: 39-летняя Наталья Водянова в платье-толстовке похвасталась рельефными ногами

Модель вернулась в Париж, где сняла видео, чтобы поддержать своего сына Лукаса.

Наталья Водянова не скрывает, что очень любит свою семью. Она давно живет в Париже, где растит детей от первого брака с британским аристократом: Лукаса, Неву и Виктора. Также у девушки есть еще двое сыновей Максим и Роман от нынешнего избранника Антуана Арно. Влюбленные вместе почти 10 лет, но свадьбу сыграли только в прошлом году. Обычно девушка редко покидает своих родных на долго. Но недавно она несколько дней провела в России.

Водянова успела посетить Большой театр и повидаться с друзьями, но она поспешила в Париж, чтобы поддержать старшего сына Лукаса. Парень недавно разработал свою линейку кроссовок. 12 апреля заработал сайт его бренда и стартовали продажи. Наталья примерила одну пару кроссовок из его линейки. Она сочетала их с платьем-толстовкой оверсайз желто-розового цвета. Модель решила показать бабочку, изображенную на подошве, поэтому взмахнула ногой, похваставшись и своей растяжкой.

39-летняя многодетная мама выглядела очень молодо в молодежном образе и без косметики.

«Можете ли вы сказать, что в восторге от запуска сайта?» — написала звезда.

Однако поклонников больше заинтриговал наряд модели и ее рельефные ножки. «„Основной инстинкт“ и Шэрон Стоун, увидели здоровую конкуренцию», «Вряд ли кто-то заметил бабочку. Все посмотрели явно не туда», «Маме снова 17!», «Просто девчонка», «Такая милая», «Наташа пол мира заворожила ногой. Я трижды пересмотрела и сколько таких как я», «Наталья, вам реально 39?!!! Не скажешь!» — прокомментировали пост подписчики.

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