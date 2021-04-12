«Невероятное время»: Кирилл Сафонов запечатлел Сашу Савельеву в пальто с ярким принтом на прогулке с сыном

Первенец в семье Кирилла Сафонова и Саши Савельевой появился, когда звездным супругам было 45 и 35 лет соответственно. Взрослое родительство по ощущениям совсем не такое, как юное. Кириллу Сафонову есть с чем сравнить — впервые актер стал папой в 21 год.

Зрелые папа и мама более трепетно следят за каждым мгновением жизни своего наследника и стараются запоминать и подмечать все детали взросления чада.

В конце марта сыну Кирилла Сафонова и Саши Савельевой Леону исполнилось два года. За это время пара показывала наследника только несколько раз и всегда — только сзади. Звездные родители оберегают покой сына и не хотят, чтобы его внешность стала достоянием общественности.

Вот и на этот раз Кирилл Сафонов запечатлел жену и сына на прогулке, показав их со спины.

«Выход «в люди». Невероятное время. Ничего непонятно, немного тревожно, но жутко интересно», — подписал артист кадр.

Для весенней прогулки Саша Савельева облачилась в пальто синего цвета с ярким принтом на спине и надписью «Нет слезам, только любовь!», а маленький Леон одет в парку и модную шапочку.

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