Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые стал папой

Маколей Калкин стал звездой, когда еще был ребенком. Он дружил с Майклом Джексоном, снимался в музыкальных клипах и стал одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Прославил его фильм «Один дома». Однако из-за того, что на него наседал отец, жаждущий больше денег, суд отдал опеку над мальчиком его маме Патриции. С тех пор его творческая пауза затянулась.

Ходили слухи, что Калкин ведет нездоровый образ жизни. Он пугал поклонников своей худобой. Однако несколько лет назад актер стал встречаться с актрисой Брендой Сонг. Их видели в Париже, когда они прогуливались по городу. А теперь стало известно, что у пары родился ребенок. 33-летняя девушка подарила Калкину первенца — сына.

Малыш получил необычное имя Дакота. Ребенка назвали в честь умершей сестры Маколея. Она погибла в 2008 году, когда ей было 29 лет. Девушку сбила машина, пишет Super.

Добавим, что пока ни Калкин, ни его возлюбленная не поделились радостной новостью с поклонниками. Актер старается личную жизнь хранить в тайне. Однако фанаты отмечают, что он похорошел и возмужал, когда в его жизни появилась Бренда. Он даже вновь стал сниматься.

Напомним, что ранее Маколей был женат на актрисе Рэйчел Майнер, но им было всего по 17 лет. Этот союз был недолгим. Также девять лет он встречался с Милой Кунис, но и эти отношения оказались не вечными.

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