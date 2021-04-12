Идет быть отцом: Евгений Плющенко прогулялся с младшим сыном по дорожкам во дворе своего особняка

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская воспитывают двух совместных сыновей — Сашу и Арсения.

Пара души не чает в своих наследниках и старается уделять им максимум своего времени. Евгений Плющенко не перекладывает заботы о детях на плечи жены. Он сам с огромным удовольствием занимается воспитанием сыновей. Старшего Сашу он тренирует на льду, и тот уже делает успехи. А с маленьким Арсением звездный папа пока только нянчится и с удовольствием знакомит с окружающим миром.

Евгений Плющенко вышел на прогулку с Арсением, во дворе особняка фигурист прошелся с сыном по дорожкам и поднес его к кусту можжевельника. Малыш с интересом разглядывал вечнозеленое растение.

«Plushenko junior на прогулке», — подписал звездный отец видео в Instagram.

Поклонники фигуриста умилились кадрам, на которых папа предстал с маленьким сыночком на руках.

«Лапотуньки на прогулке, милота!», «Очень сладкий малыш, ему нравится прогулка», «Как ему уже все интересно», «Хочу поскорее увидеть лицо Сени», «Как вам идет быть отцом», — высказываются в Сети.

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