Главный хит сезона: Гагарина в жакете и шортах-бермудах в трендовую клетку пришла к Урганту

Полина Гагарина не скрывает, что ей нравится радовать поклонников качественной музыкой. При этом девушка не устает работать над собой. Певица старается не говорить о своих трудностях. В прошлом году она пережила второй развод, но не сразу сообщила об этом поклонникам. Артистка стала еще больше работать, заниматься спортом и даже обновила гардероб. Она старается следить за последними трендами.

На днях Полина отметилась в элегантном монохромном наряде с длинным пальто сливочного цвета. В таком образе она выступила в Кремле. А вот 12 апреля певица стала новой героиней в шоу «Вечерний Ургант». Побывать в «Останкино» и повидаться с ведущим Иваном Ургантом всегда волнительно и приятно для звезд. Для такого случая Гагарина выбрала ультрамодный наряд. Она запечатлелась в студии в костюме в трендовую клетку гленчек.

На ней был жакет оверсайз и шорты-бермуды, которые девушка сочетала с белыми кроссовками.

«Сегодня в День космонавтики!» — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились не только нарядом артистки, но и ее рельефными ногами. «Стиль! Такая кайфовая», «Костюм пушка», «С такой фамилией только летать можно», «Снова очень красивая», «Такие шорты снова в моде?», «Очень милая», «Ноги роскошные, не прячьте их никогда», «Снова вы у Вани?», «Просто космос», — прокомментировали пост подписчики. К слову, многие заметили на шортах Гагариной яркую вышивку. Они предположили, что дочка Мия могла так украсить мамин наряд.

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