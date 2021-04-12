«Сама построила домик»: Юля Ковальчук показала комнату дочери в особняке в Каталонии

Звезда вместе с мужем и наследницей находится сейчас в Испании.

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук вместе с мужем Алексеем Чумаковым уже давно живут на две страны. Дом в Каталонии с видом на море пара приобрела еще до свадьбы, и теперь довольно часто супруги вместе с дочкой бывают в Испании.

Здесь семья находится и сейчас. 12 апреля дочери Юлии и Алексея Амелии исполнилось три года. По этому случаю, мама испекла торт «Медовик» и рассказала поклонникам о способностях Амелии. При этом Юлия Ковальчук показала на фото в Instagram, как выглядит комната ее трехлетней наследницы.

«В 3,5 года ты уже сама построила домик, помогла испечь «Медовик» и уложила своих малышей спатки, — обратилась к Амелии ее звездная мама. — Не торопись взрослеть. Мама с папой всегда рядом».

У девочки просторная, светлая комната с огромным панорамным окном почти во всю стену, белый пол и очень красивый ковер кофейного оттенка. А еще у Амелии очень много разных игрушек. Очевидно, что звездные родители обожают маленькую наследницу и балуют ее, при этом соблюдая меру.

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