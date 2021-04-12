«Ванечка спит»: Подольская запечатлелась с Пресняковым на прогулке с детьми

Свой выходной певица провела с семьей. Она призналась, что не знает, как одевать детей, так как погода очень капризная.

Наталья Подольская в прошлом году стала мамой во второй раз. Певица скрывала беременность до последних сроков, поэтому удивила своих поклонников. Мужу Владимиру Преснякову она подарила еще одного сына Ивана. У пары уже подрастает пятилетний наследник Артемий. Теперь фанаты предлагают на этом не останавливаться и обзавестись дочкой. Однако артистка долго переживала из-за фигуры. Не так давно певица не только вернулась в форму, но и на сцену.

Теперь Наталья старается равномерно распределять время и силы. Она ездит на съемки, выступает и ходит на праздники к друзьям. Порой Владимир составляет ей компанию, но бывает, что он остается дома, чтобы приглядеть за наследниками. Певица не скрывает, что пользуется услугами няни. Но накануне она провела весь день с семьей после сольного концерта. Подольская отправилась на прогулку в спортивном костюме и жилетке.

Она показала коляску, в которой спал Ваня. Девушка призналась, что не знает, как одевать ребенка, чтобы ему было комфортно в такую погоду.

«Я не отличаюсь оригинальностью. Ну какая погода! Так здорово вчера было выступать для такой потрясающей публики. Ой, так вдохновлена этим концертом. Верю, что все наладится, что все восстановится и мы будет встречаться чаще. Вчера был потрясающий вечер, а сегодня я купаюсь в материнстве. Круто так чередовать. Ванечка спит, а — Тема с папой. Они гоняют на мопеде. И я сегодня Ваню просто прокипятила. Интересно, как у вас дела? Непонятно, как одевать детей», — поделилась звезда.

Позже певица запечатлелась с мужем. Пресняков покатался с сыном и сел отдыхать на скамейку. Он улыбался, находясь рядом с женой и детьми.

«Мальчишки, мальчишки! Отдыхаете? Как покатались? Еще не докатались?» — отметила Наталья.

После этого звездная семья устроила совместную прогулку. Поклонники восхитились идиллией. Многие отметили, что Подольская и Пресняков замечательные родители.

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