«Мирно»: невестка принца Филиппа рассказала о том, как он ушел из жизни

Невестка недавно умершего принца Филиппа — Софи, графиня Уэссекская (жена принца Эдварда, младшего сына Филиппа и Елизаветы II) — рассказала о том, как уходил из жизни супруг королевы Великобритании. 11 апреля, после церковной службы в резиденции английских монархов в городе Виндзоре женщина подошла к журналистам и ответила на их вопросы о последних днях венценосного свекра.

«Это было правильно для него. Это было так нежно. Как будто кто-то взял его за руку, и он ушел. Очень-очень мирно. И это все, что вы хотите для кого-то, не так ли?» — цитирует Софи телеканал ITV через Instagram.

Напомним, принц Филипп, герцог Эдинбургский умер 9 апреля, не дожив пары месяцев до своего столетия. В Великобритании объявлен 8-дневный траур, который закончится 17 числа похоронами венценосной особы. Сообщается, что из-за пандемии на траурном мероприятии будет присутствовать всего 30 человек.

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