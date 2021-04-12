«Держатся за ручки»: Алена Ашмарина показала подросших дочерей-близнецов

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина — бизнесвумен и многодетная мама. В одиночку молодая женщина растит четверых дочерей, которых родила от разных отношений. Папы девочек не стремятся принимать участие в их воспитании. Алена рассказывала, что отец ее дочерей-двойняшек исчез с горизонта, когда узнал о беременности и больше не появлялся.

Между тем, близнецам экс-участницы «Дома-2» Авроре и Ариане уже исполнилось три месяца. Алена охотно рассказывает в Instagram, как растут ее дочери, и часто делится милыми видео с их участием.

На этот раз многодетная мама запечатлела трогательный момент общения с дочками. Крошки лежат на кровати, а Алена мило «щебечет» с ними.

«Аврора! За ручку возьмитесь, вот за ручку взялись, — говорит Ашмарина за кадром. — Дружные девочки, держатся за ручки».

Ариана и Аврора не сводят глаз со своей красавицы-мамы и весело гулят вдвоем.

Кстати, на днях Алена Ашмарина рассказывала, что активизировался папа ее средней дочери Алисы Илья Григоренко, с которым она познакомилась на «Доме-2». Отец, который пропадал на год, стал общаться с дочкой. Правда, выражает недовольство по поводу того, что Алена подала в суд на алименты.

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