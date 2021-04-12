«Рыдал как младенец»: бывший муж Тани Мусульбес из «Дома-2» впервые станет папой

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Виктор Литвинов, сыгравший на проекте свадьбу с Таней Мусульбес, поделился радостной новостью с подписчиками Instagram.

Он и его вторая жена ждут прибавления. Виктор Литвинов признался, что узнав о беременности супруги, почувствовал себя самым счастливым человеком на планете. Молодой человек уже давно мечтает о наследнике.

«Я узнал, что стану папой! Моя Александра сделала мне сюрприз, и я рыдал, рыдал как младенец, не мог сдержать чувств и эмоций! И это слезы счастья, слезы радости. Мы так долго хотели… Делали все для этого, переживали!» — поделился Виктор Литвинов.

Напомним, что Витя и его избранница Татьяна Мусульбес разошлись почти сразу после того, как покинули «Дом-2». Инициатором расставания стала Татьяна, заявившая, что никогда не любила Литвинова.

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Почти сразу после развода Мусульбес вышла замуж за своего избранника Сергея, спустя некоторое время женился и Литвинов. Оба счастливы в новых браках.

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